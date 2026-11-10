10 ноября в Казахстане отмечаются два профессиональных праздника – День работников цифровизации и цифровых технологий, а также День работников сферы бухгалтерского учёта и аудита.

Министерство финансов Республики Казахстан поздравляет всех специалистов, работающих в этих важных направлениях! Сегодня цифровизация и бухгалтерский учёт являются неотъемлемыми составляющими эффективной системы государственных финансов. Внедрение современных информационных систем и цифровых решений способствует повышению прозрачности финансовых процессов, оперативности предоставления государственных услуг, снижению административной нагрузки и совершенствованию механизмов управления бюджетными средствами.

Особая роль в этой работе принадлежит специалистам в области бухгалтерского учёта и аудита. Их профессионализм, ответственность и внимательность обеспечивают достоверность финансовой отчётности, соблюдение финансовой дисциплины и эффективность использования государственных ресурсов. Развитие цифровых технологий и совершенствование учётных и аудиторских процессов открывают новые возможности для повышения качества государственного управления, укрепления доверия граждан и бизнеса, а также дальнейшего развития финансовой системы страны.

Министерство финансов выражает признательность всем работникам отрасли за высокий профессионализм, добросовестный труд, ответственность и вклад в развитие экономики страны.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста, новых идей и успешной реализации намеченных планов! С профессиональными праздниками!

Министерство финансов Республики Казахстан