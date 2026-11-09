Мади Такиев обсудил с послом Омана развитие финансово-экономического сотрудничества

Министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев провёл рабочую встречу с послом Султаната Оман в Республике Казахстан Салахом Джабубом.

Мади Такиев поздравил дипломата с недавним назначением и пожелал успехов в реализации дипломатической миссии. Министр отметил, что Казахстан придаёт особое значение укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений с Султанатом Оман.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего финансово-экономического сотрудничества, а также дальнейшее взаимодействие в рамках процесса присоединения Султаната Оман к Евразийскому банку развития.

По итогам встречи подтверждена готовность к продолжению конструктивного диалога и реализации совместных инициатив, направленных на расширение финансово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Оманом.