Минфин развивает сервисную модель налогового администрирования

5 ноября в Астане вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов принял участие в Астана ESG Форуме 2026 «От рекомендаций к действиям: анализ прогресса ESG-повестки Казахстана», который состоялся на площадке Международного финансового центра «Астана». На тематической сессии «Корпоративное управление ESG: от комплаенса к конкурентоспособности» он рассказал о переходе к сервисной модели налогового администрирования, развитии цифровых решений и укреплении доверия между государством и бизнесом. «Наша задача — облегчить добросовестному бизнесу соблюдение закона. Важно вовремя выявлять налоговые риски. Взаимодействие государства и бизнеса должно быть простым и предсказуемым», — отметил Ержан Биржанов. В основе сервисного подхода — цифровые услуги и предупреждение нарушений. За девять месяцев 2026 года органы государственных доходов оказали 12,9 млн государственных услуг, 99,8% из них — в электронном виде. Среднее время обработки самой востребованной услуги — приема налоговой отчетности — составляет одну-две минуты. Развиваются сервисы предварительного заполнения деклараций и дистанционного урегулирования выявленных расхождений. Одним из инструментов доверительного взаимодействия является горизонтальный мониторинг. Компании участвуют в нем добровольно, предоставляя онлайн-доступ к учетным данным. Такой формат позволяет заранее получать разъяснения по планируемым сделкам и рекомендации по устранению выявленных нарушений. Его ключевые условия — достоверный учет, качественный внутренний контроль и своевременное выявление налоговых рисков. Для упрощения участия малого и среднего бизнеса прорабатывается цифровое взаимодействие через учетную систему 1С. Цифровую трансформацию налогового и таможенного администрирования обеспечивают ИСНА, KEDEN и аналитическая платформа Smart Data Finance. Эти решения автоматизируют обработку документов, объединяют данные и помогают выявлять риски в хозяйственных связях и цепочках поставок. Так, подготовка аналитического отчета «Пирамида» теперь занимает около пяти минут, тогда как ранее на это уходило до 20 дней. Вице-министр подчеркнул, что в ESG-повестке для налогового администрирования особое значение имеют качество корпоративного управления и достоверность данных. Сам по себе ESG-рейтинг не дает налоговых преимуществ и не освобождает компанию от обязательных требований. Также по поручению Главы государства совместно с депутатами Курултая и НПП «Атамекен» прорабатывается вопрос о трехлетнем моратории на проверки микро- и малого бизнеса с 1 января 2027 года. При подготовке предложений учитывается опыт предыдущего моратория. Сокращение теневой экономики и защита добросовестного бизнеса остаются приоритетами Министерства финансов.