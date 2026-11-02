В Алматы проходит Второй Тянь-Шаньский форум, 2 ноября 2026 года, г. Алматы.

Сегодня в Алматы проходит Второй Тянь-Шаньский форум по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии, объединивший представителей государственных органов стран региона, международных финансовых организаций, институтов развития, деловых кругов и экспертного сообщества.

В рамках форума состоялась встреча Министра финансов РК Такиева М.Т. с Министром финансов Китая г-ном Лань Фоань. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления межведомственного взаимодействия, развитие финансовых рынков, расширение доступа к инвестиционным ресурсам и поддержку совместных экономических инициатив.

Мади Такиев подчеркнул, что Казахстан придает особое значение развитию всестороннего сотрудничества с Китаем, основанного на взаимном уважении и доверии. Одной из ключевых тем переговоров стала развитие партнёрства в рамках международных финансовых институтов, в том числе инициатива по созданию Банка развития ШОС.

Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества на китайском рынке капитала. Мади Такиев выразил признательность китайской стороне за успешное проведение двух суверенных выпусков казахстанских панда-облигаций в 2026 году общим объемом 10 млрд юаней. Привлеченные условия финансирования и высокий интерес инвесторов стали важным этапом в развитии финансового взаимодействия двух стран.

Отдельное внимание было уделено реализации инфраструктурных проектов. В завершение встречи Мади Такиев предложил активизировать практическую реализацию подписанного межведомственного Меморандума о взаимопонимании, подписанного в июле текущего года, в том числе посредством обмена опытом в области налогового администрирования, управления государственными финансами и внедрения финансовых технологий.

Также в рамках форума состоялась сессия «Инвестиции в Центральную Азию», на открытии которой с приветственной речью выступил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил. В своем выступлении Даурен Кенбеил отметил, что Центральная Азия находится на новом этапе международного экономического развития.

Растущий интерес глобальных игроков к региону, а также формирование новых форматов взаимодействия «Центральная Азия+» открывают дополнительные возможности для укрепления экономических связей, расширения торгового сотрудничества и привлечения международных инвестиций.

Пресс-служба Министерства финансов РК