Сегодня в Алматы в рамках Второго Тянь-Шаньского форума по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии состоялась встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Жумангарина С.М. с Министром финансов КНР г-ном Лань Фоань с участием Министра финансов РК Такиева М.Т., Президента Экспортно-импортного банка Китая Ван Чуньин, Председателя группы «CITIC» Си Гохуа и Вице-губернатора СУАР КНР Чжан Инчунь.

Встреча стала площадкой для обсуждения перспектив перехода к новым форматам финансового взаимодействия, ориентированным на расширение инвестиционных потоков, развитие совместных финансовых инструментов и ускорение реализации стратегически важных для Казахстана проектов.

Одним из основных вопросов повестки стало формирование казахстанско-китайской инвестиционной архитектуры. В частности, рассмотрены перспективы создания совместного фонда прямых инвестиций с участием казахстанских и китайских финансовых институтов, а также возможности объединения механизмов долевого, долгового и страхового финансирования.

Такой подход позволит расширить доступ к капиталу и сформировать дополнительные условия для реализации крупных инвестиционных инициатив. Особое внимание уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Казахстанская сторона предложила проработать создание совместного фонда для поддержки его дальнейшего развития, подчеркнув значимость привлечения финансовых институтов обеих стран к реализации данной инициативы.

В числе других приоритетов обсуждены возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов, включая развитие метрополитена Алматы, транспортной инфраструктуры Астаны, строительство автомобильной дороги «Центр – Запад», а также модернизацию объектов водоснабжения столицы.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении финансового партнёрства, развитии прямого взаимодействия между финансовыми институтами и последовательной реализации совместных инициатив, направленных на углубление торгово-экономических связей Казахстана и Китая.

Пресс-служба Министерства финансов РК