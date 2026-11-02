Finance Chess Cup – 2026: определены победители и призёры турнира

В Астане завершился финальный этап шахматного турнира Finance Chess Cup – 2026, посвящённого Дню национальной валюты Республики Казахстан.

Победителем турнира и обладателем переходящего кубка стала команда Департамента государственных доходов по городу Шымкенту в составе Олжаса Кенжебая, Данияра Ермекұлы и Ляззат Рамазановой. Второе место заняла команда Комитета государственных доходов Министерства финансов РК в составе Андрея Байскакова, Каната Искабулова и Гульнур Ашимовой. Бронзовым призёром стала команда Туркестанской области, которую представляли Ильяс Абуов (Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области), Исатай Рахымбай и Раушан Бейсебаева (Департамент государственных доходов по Туркестанской области).

Также определены победители и призёры в личном зачёте на каждой из трёх досок. На первой доске победу одержал Ильяс Абуов (Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области). Второе место занял Андрей Байскаков (Комитет государственных доходов Министерства финансов РК), третье – Бейбит Досумов (АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»).

На второй доске лучшим стал Данияр Ермекұлы (Департамент государственных доходов по городу Шымкенту). Серебро завоевал Мурат Мамиров (Комитет государственного казначейства Министерства финансов РК), бронзу — Исатай Рахымбай (Департамент государственных доходов по Туркестанской области).

На третьей доске первое место заняла Дана Кабылханова (Институт экономических исследований), второе — Асылжан Қабибулла (Государственное кредитное бюро), третье — Жулдыз Сулейменова (Департамент казначейства по области Жетісу).

Советник министра финансов РК Аргын Кипшаков отметил, что турнир становится доброй традицией и ежегодно объединяет всё больше представителей государственных органов и финансовых организаций. «Ежегодно эти соревнования объединяют коллег из разных организаций, укрепляют профессиональные связи и открывают возможности для новых знакомств и дружбы.

В этом году к нам присоединились команды Высшей аудиторской палаты, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Министерства национальной экономики и многих других организаций», – отметил Аргын Кипшаков. Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Марат Есенов подчеркнул, что корпоративные соревнования являются частью системной работы по популяризации шахмат в стране.

«Основная цель – популяризация шахмат в Казахстане. В последние годы шахматы в нашей стране развиваются очень активно. Мы реализуем несколько комплексных программ, в том числе программу поддержки юных талантов и программу „Шахматы в образовании“. Проводим турниры среди работников образования и здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов и представителей других сфер. Такие соревнования объединяют всех любителей шахмат», – рассказал Марат Есенов.

Министерство финансов Республики Казахстан поздравляет победителей и призёров турнира, благодарит всех участников за достойную игру и желает новых достижений и ярких побед!