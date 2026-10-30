В Астане стартовал финальный этап шахматного турнира Finance Chess Cup — 2026

30 октября в Астане состоялось открытие финального этапа отраслевого шахматного турнира Finance Chess Cup — 2026, приуроченного ко Дню национальной валюты. В финале участвуют 50 команд — 150 представителей государственных органов, финансовых институтов и организаций квазигосударственного сектора.

Турнир проводится второй год. Его организаторами выступают Министерство финансов Республики Казахстан и Казахстанская федерация шахмат.

В этом году к соревнованиям впервые присоединились команды Высшей аудиторской палаты, Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Министерства национальной экономики.

На церемонии открытия участников приветствовали руководитель аппарата Министерства финансов Эрнар Ержанов и вице-президент Казахстанской федерации шахмат Марат Есенов.

Эрнар Ержанов поздравил участников с выходом в финал, поблагодарил Федерацию, судей и организаторов. Он отметил, что турнир объединяет коллег из разных регионов, помогает укреплять дружеские связи, и выразил надежду, что участие в соревнованиях станет традицией и для новых команд.

В турнире также представлены комитеты и территориальные органы Министерства финансов, финансовые организации и компании квазигосударственного сектора.

Соревнования проходят в командном формате: в составе каждой команды — двое мужчин и одна женщина. Программа предусматривает девять туров по швейцарской системе.

Турнир продлится два дня. Победители и призёры определятся 31 октября.