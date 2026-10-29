Сегодня в Астане проходит Международная экономическая конференция Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на тему «На пути к сбалансированному экономическому развитию».

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, международных финансовых организаций, а также научного и экспертного сообществ стран ЕАЭС.

В рамках конференции обсуждаются актуальные вопросы макроэкономической политики, оценки долгосрочного потенциала экономического роста, влияния демографических изменений и трансформации рынка труда на развитие стран региона.

Вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил принял участие и выступил с приветственной речью на открытии конференции.

«В 2025 году открыта штаб-квартира ЕФСР в Астане. За последний год Фонд как самостоятельный финансовый институт значительно укрепил свои позиции и данная конференция тому подтверждение. Мы нацелены на устойчивое развитие наших стран. Без развития человеческих ресурсов невозможно добиться ни прогресса, ни экономического роста, поэтому тема конференции сегодня особенно актуальна» - отметил Даурен Кенбеил.

В рамках конференции особое внимание уделено презентации аналитического доклада ЕФСР «Экономический рост, демография и рынок труда: реалии и вызовы», подготовленного на основе анализа макроэкономических и микроэкономических данных государств-участников ЕФСР.