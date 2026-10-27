Сегодня состоялась встреча Министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей, доктором медицинских наук Наджат Маалла Мджид.

Мади Такиев подчеркнул важность реализации государственных мер и программ, направленных на защиту прав детей, развитие социальной инфраструктуры и повышение эффективности использования бюджетных средств.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию и выразили заинтересованность в развитии сотрудничества, направленного на обеспечение благополучия детей, укрепление системы социальной защиты и формирование безопасной среды для подрастающего поколения.