Поздравление Министра финансов РК Мади Такиева с национальным праздником — Днём Республики

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с наступающим 25 октября — Днём Республики! День Республики — это историческая веха на пути укрепления нашего светского государства, национальный праздник, символизирующий прочность основ независимости.

В этот день был принят важнейший политический документ в истории страны — Декларация о государственном суверенитете, открывшая путь к независимости Казахстана. Декларация о суверенитете укрепила финансово-экономический потенциал нашего государства и обеспечила внутреннюю стабильность. Она способствовала укреплению государственности и повышению авторитета нашей страны. Дала новый импульс развитию национальной экономики и содействовала становлению системы государственных финансов.

Наше главное достижение — укрепление единства народа, установление согласия и стабильности в обществе.

Пользуясь случаем, желаю каждому казахстанцу мирной жизни, счастливого будущего, благополучия, единства и больших успехов!

Пусть крепнет авторитет нашей независимой страны!

С уважением,

Министр финансов Республики Казахстан

Мади ТАКИЕВ