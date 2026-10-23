Поздравление Министра финансов РК Мади Такиева с национальным праздником — Днём Республики
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с наступающим 25 октября — Днём Республики! День Республики — это историческая веха на пути укрепления нашего светского государства, национальный праздник, символизирующий прочность основ независимости.
В этот день был принят важнейший политический документ в истории страны — Декларация о государственном суверенитете, открывшая путь к независимости Казахстана. Декларация о суверенитете укрепила финансово-экономический потенциал нашего государства и обеспечила внутреннюю стабильность. Она способствовала укреплению государственности и повышению авторитета нашей страны. Дала новый импульс развитию национальной экономики и содействовала становлению системы государственных финансов.
Наше главное достижение — укрепление единства народа, установление согласия и стабильности в обществе.
Пользуясь случаем, желаю каждому казахстанцу мирной жизни, счастливого будущего, благополучия, единства и больших успехов!
Пусть крепнет авторитет нашей независимой страны!
С уважением,
Министр финансов Республики Казахстан
Мади ТАКИЕВ