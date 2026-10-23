В Министерстве финансов состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики

В Министерстве финансов Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвящённое национальному празднику — Дню Республики, который отмечается 25 октября.

В рамках мероприятия за добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие страны ряд сотрудников ведомства был удостоен государственных наград.

Выступая с поздравительной речью, министр финансов РК Мади Такиев поздравил коллектив с праздником, подчеркнув особую значимость Дня Республики как символа государственности, единства и независимого пути Казахстана. Он отметил важность сохранения мира и согласия в обществе, а также ответственного труда каждого гражданина во имя дальнейшего развития страны.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, ставшим ярким дополнением к празднованию и создавшим атмосферу патриотизма, единства и уважения к Родине.