22 октября 2026 года в городе Астане состоялось заседание Общественного совета по государственным финансам Министерства финансов Республики Казахстан.

Рассмотрены результаты внедрения Интегрированной системы налогового администрирования «ИСНА», а также в рамках реализации идеологии «Закон и Порядок» рассмотрен вопрос проведения мониторинга мер государственной поддержки бизнеса и их получателей.

По вопросу внедрения новой Интегрированной системы налогового администрирования «ИСНА» выступил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Инкербаев Ж.Д.

В выступлении Инкербаева Ж.Д. отмечено, что внедрение ИСНА позволило повысить эффективность налогового администрирования за счёт автоматизации бизнес-процессов, интеграции информационных систем, повышения качества и достоверности данных, совершенствования риск-ориентированного налогового контроля, а также оперативного выявления налоговых нарушений и задолженности. Реализация системы способствует повышению полноты и своевременности поступлений в бюджет, сокращению административной нагрузки на налогоплательщиков, снижению трудозатрат государственных органов, минимизации человеческого фактора, повышению прозрачности налоговых процедур и качества управленческих решений.

По вопросу, проведения мониторинга мер государственной поддержки бизнеса и их получателей в рамках реализации идеологии «Закон и Порядок» выступил председатель Правления Акционерного общества «Информационно-учетный центр» Оспанов Ж.Б.

В выступлении Оспанова Ж.Б. отмечено, что в настоящее время министерствами национальной экономики и финансов проводится работа по обеспечению запуска и полноценной работы цифрового сервиса «Baqylauda» как инструмента мониторинга мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей.

Реализуемые мероприятия направлены на формирование единого государственного цифрового учета мер государственной поддержки, в том числе налоговых и таможенных льгот, обеспечение актуальности соответствующих сведений, а также создание условий для проведения анализа эффективности применяемой поддержки частного предпринимательства и сокращения объемов теневой экономики.

По итогам представленных докладов члены Общественного совета приняли активное участие в дискуссии по обсуждению вышеуказанных вопросов путем постановки вопросов к докладчикам, на которые были даны соответствующие разъяснения.