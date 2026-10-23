В Ташкенте рассмотрели итоги работы Тюркского инвестиционного фонда за 2025 год.

22 октября 2026 года в Ташкенте на ежегодном заседании Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда рассмотрели итоги деятельности Фонда за 2025 год. В заседании принял участие вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил. Участники рассмотрели годовой отчет и аудированную финансовую отчетность Фонда, вопрос выбора внешнего аудитора, а также другие вопросы его деятельности. Даурен Кенбеил является заместителем управляющего от Республики Казахстан в Совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Тюркский инвестиционный фонд — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому развитию и торговле государств-участников. В его состав входят Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.