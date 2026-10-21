Казахстан и Узбекистан расширяют взаимодействие таможенных служб

Министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев представил депутатам проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан».

Соглашение заключено 15 ноября 2025 года в Ташкенте и направлено на формирование правовых и организационных основ взаимодействия в сфере таможенного дела. Документ предусматривает оперативный обмен информацией, согласование мер по сотрудничеству и координацию действий компетентных органов.

Сегодня на казахстанско-узбекской границе функционируют 11 пунктов пропуска, из них восемь автомобильных и три железнодорожных. В 2025 году завершена реконструкция пунктов пропуска «Капланбек», «Казыгурт» и «Атамекен». В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию пункта пропуска «Жибек Жолы».

Проведенная модернизация позволила в несколько раз увеличить пропускную способность для пассажиров, грузового и автомобильного транспорта. За девять месяцев количество пропущенных автомобилей достигло почти 650 тыс.

«Ратификация Соглашения создаст дополнительный институциональный механизм взаимодействия таможенных служб Казахстана и Узбекистана. Это будет способствовать повышению эффективности таможенного администрирования, укреплению экономической безопасности и развитию взаимной торговли между нашими государствами», – отметил Мади Такиев.

Реализация Соглашения не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, внесения изменений в таможенное законодательство и не окажет негативного влияния на доходную часть бюджета.