Казахстан и Пакистан укрепляют сотрудничество в таможенной сфере

Министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев представил депутатам проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах».

Соглашение направлено на развитие постоянного и эффективного взаимодействия компетентных органов двух стран. Документ предусматривает оперативный обмен информацией, согласование мер по предупреждению и пресечению угроз, а также координацию действий в таможенной сфере.

«Ратификация Соглашения позволит сформировать правовые и организационные основы для взаимодействия и своевременного сотрудничества в сфере таможенного дела, включая оперативный обмен информацией и согласование совместных мер», – отметил Мади Такиев.

Создание предусмотренных Соглашением механизмов позволит системно выстроить сотрудничество таможенных органов Казахстана и Пакистана и повысить оперативность их взаимодействия.

Реализация Соглашения не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, внесения изменений в таможенное законодательство и не окажет негативного влияния на доходную часть бюджета.