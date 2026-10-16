Казахстан принял участие в международном мероприятии в Королевстве Таиланд

Вице-министр финансов Д.Кенбеил с 14 по 16 октября 2026 года в Бангкоке (Королевство Тайланд) принял участие в Осенних встречах Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. В рамках рабочей программы состоялись деловые встречи с руководством международных финансовых институтов, представителями ведущих мировых рейтинговых агентств и крупнейших инвестиционных организаций. Основное внимание было уделено вопросам экономического развития Казахстана, инвестиционного сотрудничества и взаимодействия с международными финансовыми рынками.

В ходе совместной встречи с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо Даурен Кенбеил отметил важную роль ЕБРР в поддержке экономических реформ, повышении конкурентоспособности национальной экономики и содействии устойчивому экономическому развитию страны. Стороны подтвердили важность укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках предоставления технической помощи Казахстану. С Вице-Президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани обсудили приоритеты Правительства Казахстана на ближайшие 5 лет в рамках новой страновой Стратегии партнерства на 2026-2030 годы, реализацию перспективных совместных проектов и развитие сотрудничества в сфере обмена опытом и знаниями. Вопросы углубления финансового сотрудничества, в том числе процесса интеграции финансовых инструментов Казахстана в международную рыночную инфраструктуру и клиринг государственных ценных бумаг были рассмотрены с руководством Euroclear. В рамках инвестиционного круглого стола Citi’s Investment Roundtable состоялось обсуждение экономической ситуации в Казахстане с участием представителей крупных международных инвестиционных фондов и финансовых институтов.

По итогам встреч подтверждена готовность Казахстана к дальнейшему конструктивному взаимодействию с международными финансовыми институтами и инвесторами. Работа по укреплению инвестиционного сотрудничества и продвижению экономических приоритетов страны будет продолжена.