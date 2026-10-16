В Минфине обсудили цифровизацию аудиторской деятельности

В Министерстве финансов Республики Казахстан под председательством вице-министра финансов Асета Турысова состоялась встреча с представителями профессионального аудиторского сообщества. В обсуждении приняла участие депутат Курултая Республики Казахстан Екатерина Смышляева.

Участники рассмотрели вопросы формирования аудиторских отчетов в информационной системе «Депозитарий финансовой отчетности», владельцем которой является Министерство финансов.

С 12 июля 2026 года вступили в силу изменения в Закон Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности», внесенные Законом от 9 января 2026 года № 256-VIII. Аудиторам предоставлена возможность сформировать и зарегистрировать электронный аудиторский отчет в Депозитарии финансовой отчетности. Отчет, составленный в письменном виде, подлежит регистрации в депозитарии в течение трех рабочих дней со дня его составления.

При формировании отчета непосредственно в Депозитарии финансовой отчетности не требуется готовить его бумажный экземпляр для последующего сканирования и отдельно регистрировать электронный отчет. Это сокращает число операций при оформлении и представлении документа. Возможность составления отчета в письменном виде сохраняется.

Цифровизация направлена на обеспечение достоверности и актуальности аудиторских отчетов, систематизацию данных и снижение рисков представления недостоверных сведений, в том числе при участии в государственных закупках.

В ходе встречи рассмотрены практические вопросы работы в Депозитарии финансовой отчетности и обеспечения конфиденциальности информации. Стороны обменялись предложениями и определили вопросы, требующие дальнейшей проработки.

Министерство финансов продолжит совместную работу с профессиональным сообществом по совершенствованию регулирования и цифровизации аудиторской деятельности.