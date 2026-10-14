Министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев представил на пленарном заседании Курултая проект Закона «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы». Документ подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития до 2030 года с учетом бюджетных и макроэкономических рисков.

«Главная цель – сохранить баланс между стимулированием экономического роста, финансовой дисциплиной и безусловным выполнением всех социальных обязательств государства перед гражданами. Центральным элементом этого бюджета являются инвестиции на человека и для человека», – подчеркнул Мади Такиев.

В 2027 году доходы республиканского бюджета прогнозируются в размере 25,4 трлн тенге, расходы – 30,2 трлн тенге. Дефицит составит 4,6 трлн тенге, или 2,3% к ВВП. Собственные доходы к 2029 году планируется увеличить до 23,4 трлн тенге.

На человеческий капитал в 2027 году предусмотрено 10,5 трлн тенге, или 35% общего объема бюджета. Из них 6,9 трлн тенге направят на социальную помощь и обеспечение, 2,5 трлн тенге – на здравоохранение. Финансирование охватывает гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, лекарственное обеспечение и медицинское страхование.

В сфере образования и науки предусмотрены оздоровление и реабилитация 18 тыс. детей, повышение квалификации 76 тыс. педагогов, совершенствование образовательной методологии в 217 школах «Келешек мектептері», а также порядка 25 тыс. мест в общежитиях для студентов, магистрантов и докторантов. На новый пул научных проектов заложено 60,4 млрд тенге.

На поддержку регионов ежегодно планируется направлять 7,4 трлн тенге, или 24,8% бюджета. Трансферты общего характера увязаны с Системой региональных стандартов по 12 базовым направлениям. Такой подход предусматривает финансирование необходимой населению социальной и коммунальной инфраструктуры и расширяет финансовые возможности регионов для решения вопросов на местах.

На развитие реального сектора в 2027 году предусмотрено 3,7 трлн тенге, что на 600 млрд тенге больше плана 2026 года. Средства направят на транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, промышленность, строительство, предпринимательство и цифровое развитие.

Общий объем расходов, стимулирующих развитие экономики, составит 7,5 трлн тенге. За счет Национального фонда на трехлетний период планируется реализовать 347 стратегических проектов в сферах транспорта и логистики, социальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов. Их реализация позволит создать порядка 31 тыс. рабочих мест и обеспечить доступ к инфраструктурным благам примерно для 13 млн человек. Законопроект продолжает обсуждаться на заседаниях рабочих групп и комитетов Курултая.