Проект республиканского бюджета на 2027 год предусматривает 10,5 трлн тенге на человеческий капитал
Министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев представил на пленарном заседании Курултая проект Закона «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы». Документ подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития до 2030 года с учетом бюджетных и макроэкономических рисков.
«Главная цель – сохранить баланс между стимулированием экономического роста, финансовой дисциплиной и безусловным выполнением всех социальных обязательств государства перед гражданами. Центральным элементом этого бюджета являются инвестиции на человека и для человека», – подчеркнул Мади Такиев.
В 2027 году доходы республиканского бюджета прогнозируются в размере 25,4 трлн тенге, расходы – 30,2 трлн тенге. Дефицит составит 4,6 трлн тенге, или 2,3% к ВВП. Собственные доходы к 2029 году планируется увеличить до 23,4 трлн тенге.
На человеческий капитал в 2027 году предусмотрено 10,5 трлн тенге, или 35% общего объема бюджета. Из них 6,9 трлн тенге направят на социальную помощь и обеспечение, 2,5 трлн тенге – на здравоохранение. Финансирование охватывает гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, лекарственное обеспечение и медицинское страхование.
В сфере образования и науки предусмотрены оздоровление и реабилитация 18 тыс. детей, повышение квалификации 76 тыс. педагогов, совершенствование образовательной методологии в 217 школах «Келешек мектептері», а также порядка 25 тыс. мест в общежитиях для студентов, магистрантов и докторантов. На новый пул научных проектов заложено 60,4 млрд тенге.
На поддержку регионов ежегодно планируется направлять 7,4 трлн тенге, или 24,8% бюджета. Трансферты общего характера увязаны с Системой региональных стандартов по 12 базовым направлениям. Такой подход предусматривает финансирование необходимой населению социальной и коммунальной инфраструктуры и расширяет финансовые возможности регионов для решения вопросов на местах.
На развитие реального сектора в 2027 году предусмотрено 3,7 трлн тенге, что на 600 млрд тенге больше плана 2026 года. Средства направят на транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, промышленность, строительство, предпринимательство и цифровое развитие.
Общий объем расходов, стимулирующих развитие экономики, составит 7,5 трлн тенге. За счет Национального фонда на трехлетний период планируется реализовать 347 стратегических проектов в сферах транспорта и логистики, социальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов. Их реализация позволит создать порядка 31 тыс. рабочих мест и обеспечить доступ к инфраструктурным благам примерно для 13 млн человек. Законопроект продолжает обсуждаться на заседаниях рабочих групп и комитетов Курултая.