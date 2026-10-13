Минфин обсудил качество налоговых проверок и итоги рассмотрения жалоб бизнеса

Департамент апелляций Министерства финансов Республики Казахстан и Комитет государственных доходов провели совместное совещание по вопросам качества налоговых проверок. В обсуждении в онлайн-формате приняли участие территориальные департаменты государственных доходов.

Совещание состоялось на площадке КГД под председательством заместителей председателя Комитета Ж.М. Нуржанова и С.А. Ахметова. Директор Департамента апелляций МФ РК С.У. Айсин представил анализ нарушений при проведении налоговых проверок по вопросам возврата превышения НДС.

Отдельное внимание уделено качеству проверок взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками.

Участники обсудили причины отмены результатов налоговых проверок по итогам рассмотрения жалоб Апелляционной комиссией. Среди них недостатки в отчетах «Пирамида», ошибки при расчете сумм НДС, подлежащих возврату, несвоевременное направление запросов на проведение встречных проверок и неучет документов, подтверждающих экспортные операции. Также отмечены недостатки анализа цепочек прослеживаемости товаров и оценки возможности выполнения работ или оказания услуг.

Также представлены итоги работы Апелляционной комиссии по рассмотрению налоговых и таможенных споров за девять месяцев 2026 года. Из 323 поступивших жалоб налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности рассмотрены 194.

По итогам рассмотрения жалоб полностью или частично отменены результаты 57 проверок в пользу бизнеса.

Качество проведения налоговых и таможенных проверок находится на постоянном контроле Министерства финансов Республики Казахстан.