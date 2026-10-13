Доходы государственного бюджета выросли на 16,3% за девять месяцев

По итогам девяти месяцев 2026 года доходы государственного бюджета без учета трансфертов составили 20,2 трлн тенге, или 98,5% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 16,3%, или на 2,8 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства 13 октября.

«За отчетный период обеспечено финансирование социальных обязательств государства. Доходы республиканского бюджета близки к плановым показателям», – отметил Мади Такиев.

Доходы республиканского бюджета увеличились на 2,7 трлн тенге, или почти на 26%. Рост поступлений связан с мировыми ценами на экспортные товары, увеличением торговых оборотов и изменениями налоговых ставок. До конца года акцент будет направлен на расширение налоговой базы и повышение качества администрирования.

Расходы государственного бюджета исполнены на 98%, объем финансирования составил 26,2 трлн тенге. Расходы республиканского бюджета достигли 19,6 трлн тенге при исполнении 99,6%. На пенсии и пособия направлено 5,3 трлн тенге, поддержку регионов – 4,4 трлн тенге, поддержку реального сектора – 2 трлн тенге.

Доходы местных бюджетов составили 6,9 трлн тенге, или 96,1% к плану. Недопоступление составило 278,3 млрд тенге. План не выполнен в девяти регионах, наибольшие отклонения отмечены в Атырауской, Павлодарской и Мангистауской областях. Расходы местных бюджетов исполнены на 96,3%, неисполнение составило 458,4 млрд тенге. Министр подчеркнул необходимость принятия мер для своевременного и качественного исполнения бюджета до конца года.

За отчетный период бизнесу возвращено 811,5 млрд тенге НДС. Таможенные платежи составили 3,9 трлн тенге, увеличившись на 706 млрд тенге. Продолжается работа по развитию пограничной инфраструктуры и упрощению таможенного оформления.

Специальный государственный фонд обеспечивает реализацию 501 проекта общей стоимостью 617,7 млрд тенге, завершен 351 объект. За счет Фонда инфраструктурного развития выделено финансирование на 262 проекта общей стоимостью 1,5 трлн тенге, в том числе в сферах здравоохранения, водоснабжения и транспорта. Министр отметил необходимость завершения строительства и подготовки объектов к эксплуатации.

Цифровизация социальной сферы позволяет предупреждать необоснованные выплаты. В Фонде социального медицинского страхования благодаря мониторингу и антифрод-контролю за девять месяцев предотвращены финансовые потери на 23,4 млрд тенге. На платформе Qalqan реализован функционал оплаты 57 видов медицинских услуг. В цифровую систему финансирования образования переведены 6 634 школы. Сверка контингента для выявления задвоений и приписок обеспечила экономию 34 млрд тенге.