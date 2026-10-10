После передачи Фонда социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов первоочередной задачей стало пресечение финансовых потерь и обеспечение целевого использования средств. Деньги, предназначенные для лечения граждан, должны доходить до медицинских организаций за обоснованную и фактически оказанную помощь.

По результатам 9 месяцев проведенной работы,выявлены и перекрыты каналы утечки финансирования, предотвращены финансовые потери на 23,4 млрд тенге. В рамках возбужденных уголовных дел проводится возврат более чем 7,9млрд тенге незаконно выплаченных средствпоставщикам.

Применение новых инструментов, включая антифрод на основе искусственного интеллекта, позволяет выявлять признаки нарушений до перечисления денег и предупреждать необоснованные выплаты.

Сохраненные и возвращенные средства направлены на оплату медицинской помощи. Для Министерства финансов принципиально, чтобы результат контроля выражался в конкретных изменениях в работе клиник и доступности лечения.

Первые изменения уже происходят и медорганизации ощутили приток финансирования.

В частности, увеличиваются лимиты финансирования медицинских организаций,больницы получили возможность оплаты медуслуг по факту оказания медпомощи. Ведется поэтапный отход от ограничений объемов помощи в виде применения линейной шкалы к медицинским организациям.

Это расширяет возможности оказания плановой помощи населению и способствует снижению кредиторской задолженности больниц.

Фонд перешел от фиксации общей суммы долга к анализу причин его возникновения по каждой проблемной клинике.

Всего по стране 68 медицинских организаций с просроченной кредиторской задолженностью. По каждой из них разработаны адресные планы финансового оздоровления с совместным участием местных исполнительных органов.

Таким образом, к концу 2026 года прогнозируется снижение просроченной кредиторской задолженности с 17 до 10 млрд тенгеза счет увеличения доходной части и корректировки объемов там, где подтверждена неудовлетворенная потребность.

По мере закрепления этих результатов пациенты должны почувствовать эффект в виде сокращения ожидания и более своевременного получения необходимого лечения.

В целом задачи первого этапа, поставленные Главой государства, выполнены. Усилен контроль за расходованием средств, пресечены выявленные утечки, высвобожденное финансирование направлено по назначению. Работа по предупреждению нарушений и возврату средств продолжается.

Следующий этап - изменение подходов к финансированию. Для этого предстоит последовательно внедрять страховые механизмы: оценивать ожидаемую потребность в лечении и стоимость обязательств, планировать покрытие этих обязательств, формировать резервы и применять способы оплаты, учитывающие сложность случая и результат лечения. Такой подход позволит точнее распределять имеющиеся ресурсы и обеспечивать финансовую устойчивость системы.

Организация и оплата помощи должны строиться вокруг пациента: от своевременной диагностики до лечения, реабилитации и последующего наблюдения. Финансирование должно обеспечивать прохождение этого пути, а механизмы оплаты - поддерживать преемственность между медицинскими организациями, своевременное лечение и предупреждение осложнений.

Задача Министерства финансов на следующем этапе - закрепить эту связь между потребностью пациента, страховыми обязательствами и их финансовым обеспечением. Именно по доступности необходимой помощи и устойчивости ее финансирования будет оцениваться результат дальнейших изменений.