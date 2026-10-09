КВГА подвел итоги работы за девять месяцев 2026 года

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан на расширенном заседании подвел итоги работы за девять месяцев 2026 года и определил приоритетные задачи по укреплению финансовой дисциплины.

Заседание прошло под председательством вице-министра финансов Даурена Кенбеила и председателя Комитета Ержана Мынжасарова с участием руководителей структурных подразделений и территориальных департаментов.

За отчетный период проведено 829 аудиторских мероприятий. По их итогам выявлены финансовые нарушения на сумму 612,9 млрд тенге, возмещено и восстановлено 466,2 млрд тенге.

В ходе заседания рассмотрены результаты работы территориальных департаментов и вопросы повышения эффективности использования бюджетных средств.

На расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость соблюдения строгой финансовой дисциплины и проведения ревизии бюджетных программ для сокращения неэффективных государственных расходов.

В ходе заседания Комитета Даурен Кенбеил поручил усилить контроль за использованием бюджетных средств, повысить качество аудиторских мероприятий и обеспечить своевременное реагирование на выявленные риски.

Приоритетными направлениями дальнейшей работы определены повышение эффективности государственного аудита, усиление профилактики нарушений и контроль за использованием бюджетных средств в сферах с высоким уровнем бюджетных рисков.