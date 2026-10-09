Минфин упрощает работу бизнеса и повышает прозрачность госфинансов

Министерство финансов Республики Казахстан внедряет цифровые инструменты для упрощения работы бизнеса, повышения прозрачности бюджета и предупреждения финансовых нарушений. О результатах цифровизации рассказал вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в Службе центральных коммуникаций 9 октября 2026 года.

Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА) заменила семь прежних систем и адаптирована к новому Налоговому кодексу. Внедрено предзаполнение деклараций и автоматизирован расчет оборота по НДС. С начала года принято 7,9 млн налоговых отчетов, реализовано 75 интеграций с госорганами и банками.

Smart Data Finance объединяет данные из 80 источников. По итогам камерального контроля начислено 322 млрд тенге налогов. ИИ помогает выявлять риски до проведения проверок. Их отображение в цифровых сервисах позволит предпринимателям заранее устранять нарушения.

Национальный каталог товаров содержит порядка 33,5 млн товарных позиций. Созданная на его основе База данных цен используется в бюджетном планировании. По оценке на основе данных за 2024 год прогнозная экономия может составить 200 млрд тенге в год.

Система KEDEN обеспечивает электронное таможенное декларирование и подачу документов по принципу «одного окна». Единый личный кабинет предпринимателя объединяет доступ к сервисам Минфина, уведомления и техническую поддержку.

Для контроля целевого расходования средств внедряется цифровой тенге. В обращение выпущено порядка 339 млрд цифровых тенге, реализовано более 20 пилотных проектов.

Через портал Digital Qazyna между государственными организациями передано более 56 тыс. объектов стоимостью свыше 433 млрд тенге. Это позволяет обеспечивать потребности госорганов за счет имеющегося имущества.

Для предупреждения нарушений создается платформа SMART AUDIT QAZAQSTAN. До конца 2026 года планируется создать ее ядро и запустить систему управления рисками. В текущем году охват онлайн-мониторинга бюджетных выплат заработной платы увеличен на 140%.

«Это переход к управлению государственными финансами на основе данных, превентивному контролю, снижению административной нагрузки и повышению отдачи от каждого тенге бюджета», — подчеркнул Асет Турысов.