Минфин формирует единую цифровую экосистему государственных финансов

Министерство финансов Республики Казахстан продолжает цифровую трансформацию системы государственных финансов, объединяя в единый цифровой контур процессы формирования доходов, бюджетного планирования, государственных закупок и казначейского исполнения.

Цифровизация уже обеспечивает значимый экономический эффект. Дополнительные поступления в бюджет составили 410 млрд тенге, а применение фискальных данных при бюджетном планировании позволяет экономить до 200 млрд тенге ежегодно. При формировании бюджета на 2027–2029 годы предотвращены расходы на 1,5 трлн тенге.

Продолжается развитие платформенной занятости. К специальному налоговому режиму подключено 38 цифровых платформ, число самозанятых достигло 804,8 тыс. человек, более 600 тыс. граждан вовлечены в официальный экономический оборот.

Одновременно реализуется принцип «Налог как сервис», предусматривающий автоматизацию налоговой отчетности и расчетов. Конечная цель — переход к формату отчетности «в один клик».

Особое внимание уделяется применению искусственного интеллекта. Сформировано 672 дополнительных риска, что позволит повысить точность контроля и сократить административную нагрузку на добросовестный бизнес.

К 2029 году планируется обеспечить предзаполнение с использованием ИИ не менее 80% налоговых обязательств МСБ и сократить проверки добросовестных налогоплательщиков на 50%.

Цифровая трансформация направлена на повышение прозрачности и эффективности управления государственными финансами, снижение административной нагрузки и создание удобных сервисов для бизнеса и граждан.