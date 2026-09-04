Министр энергетики поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

4 сентября 2026 года в Астане состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтегазовой отрасли. В мероприятии принял участие Министр энергетики Ерлан Аккенжанов.

Глава ведомства поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и отметил их вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, развитие экономики и реализацию крупных производственных проектов.

«За каждой добытой тонной нефти, каждым кубометром газа и литром произведенного топлива стоит ваш тяжелый и самоотверженный труд. Именно благодаря профессионализму, ответственности и опыту работников отрасли Казахстан сохраняет устойчивость энергетического комплекса и продолжает развивать его потенциал», - отметил Ерлан Аккенжанов.

Министр подчеркнул, что 2025 год стал для отрасли рекордным по добыче нефти. Объем добычи достиг 99,55 млн тонн. В 2026 году отрасль столкнулась с рядом серьезных вызовов, включая внештатные ситуации на инфраструктуре КТК, ограничения по приему газа на Оренбургском ГПЗ, а также необходимость проведения внеплановых ремонтных работ на крупных месторождениях.

Несмотря на это, благодаря оперативным техническим решениям и профессиональной работе специалистов ситуацию удалось стабилизировать. По итогам 2026 года ожидается добыча нефти на уровне порядка 96 млн тонн.

Отдельное внимание было уделено развитию переработки и нефтегазохимии. В 2025 году объем переработки нефти на отечественных НПЗ составил 18,4 млн тонн. Продолжается реализация планов по расширению мощностей Атырауского, Павлодарского и Шымкентского нефтеперерабатывающих заводов.

«Наша задача - последовательно уходить от простой добычи сырья к его глубокой переработке, создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и формировать новые производственные возможности внутри страны», - подчеркнул министр.

Активно развивается нефтегазохимическая отрасль. В Атырауской области начата реализация крупного проекта по производству полиэтилена, в Павлодарском регионе - проекта по производству алкилата. В мае 2026 года в Мажилис Парламента внесен базовый Закон «О нефтегазохимической промышленности», направленный на системное развитие отрасли.

В газовой сфере продолжается расширение инфраструктуры и геологоразведочных работ. В 2025 году завершена прокладка газопровода «Талдыкорган - Ушарал», начата активная фаза реализации второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу - Бозой - Шымкент».

Уровень газификации страны достиг 64,2%, доступ к природному газу получили более 13 млн казахстанцев. В перспективе поставлена задача довести уровень газификации до 80%.

Министр также отметил вклад нефтегазового комплекса в развитие отечественного производства. Общий объем закупок недропользователей достиг 4,6 трлн тенге, при этом доля внутристрановой ценности превысила 3 трлн тенге. Это обеспечивает дополнительный спрос на продукцию казахстанских предприятий и услуги отечественных сервисных компаний.

Государственные награды работникам отрасли

В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение работников нефтегазовой отрасли государственными наградами.

Орденом «Құрмет» отмечены 13 представителей отрасли. Среди них:

Арыстан Ілес - ветеран нефтегазовой отрасли.

Ләззат Ахмурзина - исполнительный директор объединения юридических лиц «KAZENERGY».

Асқар Әшірбаев - слесарь «QazaqGaz Aimaq».

Бектұрған Жолмағамбетов - слесарь «Өзенмұнайгаз».

Александра Бекишева - генеральный директор «Казгипронефтетранс».

Диас Ибрашев - заместитель генерального директора PSA.

Серік Нұрмаған - трубопроводчик «ҚазТрансОйл».

Қожабек Рысқалиев - слесарь-ремонтник «Ембімұнайгаз».

Қамысбай Өмірбаев - оператор по подземному ремонту скважин «Oil Services Company».

Айтжан Хайруллин - слесарь-ремонтник «Интергаз Орталық Азия».

Также орденом «Құрмет» награждены Лала Амреева, Мақсат Қалбаев и Бағдат Құжатов.

Орденом III степени «Еңбек даңқы» награждены 13 работников отрасли. Среди них:

Әлібек Бинахметов.

Тимур Бердібаев.

Дәурен Даутов.

Айтқали Ержанғалиев.

Шабай Ермағамбетов.

Оразғұл Жаманбаев.

Қыдырбек Керімбаев.

Серік Қодаров.

Құдайберген Көрпебаев.

Ермекбай Өтегенов.

Біржан Сатқанбаев.

Жақсылық Өсіпбеков.

Бердіхан Ұзақбай.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены 37 специалистов отрасли:

Есенжол Әбішев

Серік Адыров

Сырлыбай Әліқұлов

Ерболат Бағдәулетов

Марат Базарбаев

Бегендік Башенов

Нұрлан Бекентаев

Шырынхан Беккулиев

Шолпан Құспанова

Омар Дәулетов

Алла Журавская

Әділбек Жұманов

Рахматулла Исмағулов

Гүлнәр Қазақ

Құлмахан Қайыпназаров

Майра Катебаева

Асылбек Кенжеев

Аманкелді Қорғамбеков

Бекнұр Көшербаев

Николай Құдайбергенов

Данна Құрбанбаева

Сергей Лукичёв

Жұмағали Лұкпанов

Нұржан Меиірманов

Лесхан Нығманов

Карлен Орынбасаров

Владимир Пермяков

Ағлес Рахметова

Сүйіндік Рамазанов

Қызылкүл Сақтапова

Ахмет Сапаров

Абдусалам Сатқанбаев

Найля Сыздықбаева

Үкі Тәжіманова

Алдамұрат Тайманов

Қалдыхан Түйешова

Талғат Шамитаев.

Ведомственными наградами Министерства энергетики также отмечены представители отрасли.

Медалью «Еңбек ардагері» награжден:

Әнуарбек Абызов - инженер по охране труда и технике безопасности ТОО «Қызылорда Газ».

Медалью «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін» отмечен:

Болат Кушкимбаев - главный эксперт Управления развития недропользования Департамента недропользования Министерства энергетики.

Нагрудным знаком «Мұнай-газ саласының үздігі» награждены:

Нұржан Рустемов.

Бағлан Сембекова.

Елнұр Абдулин.

Әлия Дюсебаева.

Бауржан Күжантаев.

Татьяна Беккер.

Назым Бекбатырова.

Юлия Жернакова.

Артур Алдамжар.

Мұрат Утегенов.

С ответным словом выступили обладатель ордена «Құрмет», ветеран нефтегазовой отрасли Арыстан Ілес и обладатель ордена III степени «Еңбек даңқы», слесарь «QazaqGaz Aimaq» Жақсылық Өсіпбеков.

В завершение мероприятия Ерлан Аккенжанов выразил благодарность всем работникам отрасли за профессионализм, преданность делу и ответственное отношение к работе, а ветеранам - за вклад в становление и развитие энергетики Казахстана.

«Особая благодарность нашим ветеранам, чьим трудом создавалась мощь казахстанской энергетики. Желаю всем работникам отрасли и их семьям крепкого здоровья, благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне. Пусть работа всегда будет безопасной, а проекты - успешными», - сказал министр.