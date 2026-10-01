Завершена реконструкция тепловой магистрали ТМ-6 В Уральске

Территориальным департаментом Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Западно-Казахстанской области продолжается мониторинг объектов электро- и теплоснабжения в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В рамках данной работы особое внимание уделяется готовности тепловых сетей, реализации ремонтных мероприятий, а также обеспечению надежного теплоснабжения потребителей.

В городе Уральске завершена реконструкция участка тепловой магистрали ТМ-6 — от точки 1 до тепловой камеры ТК-Б на пересечении улиц Гагарина и Ружейникова.

Работы реализованы в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2029 годы.

В ходе реконструкции заменено 1,82 км трубопроводов теплоснабжения в воздушном исполнении. Вместо них установлены предварительно изолированные трубы диаметром 530 мм (2Д530).

Реализация проекта направлена на повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь и обновление тепловой инфраструктуры города.

Работа по мониторингу готовности объектов теплоснабжения Западно-Казахстанской области к отопительному сезону продолжается.