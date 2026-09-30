В Астане обсудили дальнейшие шаги по запуску платформы QaJET

30 сентября 2026 года, Астана. В Астане состоялся Второй Форум партнеров Казахстанской платформы справедливого энергетического перехода (QaJET), организованный Министерством энергетики, Министерством экологии и природных ресурсов и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных финансовых институтов, партнеров по развитию, инвесторов и технологических компаний.

Основное внимание было уделено достигнутому прогрессу в разработке QaJET, формированию портфеля приоритетных проектов и механизмам их финансирования. Участники также обсудили подготовку к официальному запуску Платформы в рамках COP31 в Анталье в ноябре 2026 года.

«Для Казахстана энергетический переход должен основываться на балансе энергетической безопасности, доступности энергии и экологической устойчивости. Наша задача – не просто развивать отдельные источники генерации, а создать современную, надежную и технологически развитую энергетическую систему, способную обеспечить долгосрочный экономический рост страны. QaJET призвана объединить государственные, международные и частные ресурсы для реализации конкретных проектов», – отметил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов.

QaJET соответствует Стратегии Казахстана по достижению углеродной нейтральности до 2060 года и обновленному национально определяемому вкладу (NDC 3.0).

В рамках Платформы определены три основных направления: развитие электросетевого хозяйства и накопителей энергии, возобновляемой энергетики и электрификация. Совокупная потребность в инвестициях оценивается примерно в 20 млрд долларов США.

В частности, предусматривается развитие ВИЭ мощностью до 10 ГВт, модернизация сетевой инфраструктуры и систем накопления энергии, а также электрификация транспорта, промышленности и малого и среднего бизнеса.

В соответствии с планами развития электроэнергетики до 2035 года в Казахстане предусмотрен ввод более 26 ГВт дополнительных генерирующих мощностей, включая не менее 8,4 ГВт мощностей ВИЭ.

По итогам Форума участники договорились продолжить работу по формированию портфеля проектов QaJET и механизмов привлечения финансирования в целях подготовки Платформы к запуску на COP31.