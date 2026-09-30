Алматы, 30 сентября 2026 года – Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров принял участие в мероприятиях 30-й юбилейной Международной выставки и конференции «Нефть и газ» – KIOGE-2026.

Программа началась с официальной церемонии открытия выставки в КЦДС «Атакент», объединившей свыше 500 компаний из 62 стран мира. Ерлан Акбаров совместно с зарубежными коллегами — министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль Мазруи, министром энергетики Узбекистана Шерзодом Ходжаевым, министром энергетики Кыргызстана Алтынбеком Рысбековым, а также президентом Всемирного нефтяного совета (WPC Energy) Педро Мирасом и генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа Филипом Мшелбилой — ознакомился с разработками международных и казахстанских павильонов. Вице-министр подчеркнул, что главная задача выставки — практическое внедрение представленных технологий на производстве и трансформация деловых контактов в долгосрочные контракты.

На пленарном заседании «Глобальная интеграция: роль Казахстана в новых энергетических цепочках» Ерлан Акбаров представил стратегическое видение развития ТЭК. Были обозначены четыре фундаментальных приоритета: восполнение ресурсной базы через разведку глубоких горизонтов, повышение коэффициента извлечения нефти на зрелых промыслах, локализация производств и переход к глубокой переработке углеводородов.

«Наш ключевой акцент — локализация технологий и открытие реальных производств внутри Казахстана. Это мероприятие должно служить конкретной практической цели: мы обязаны переходить от импорта готового оборудования к созданию собственных производственных мощностей, развитию отечественного инжиниринга и новых рабочих мест», — подчеркнул Ерлан Акбаров.

В ходе стратегической сессии «Интеллектуальный upstream: от сейсмики до скважины» вице-министр детально остановился на программе геологоразведочного бурения и цифровизации недр. Государство создает условия для притока инвестиций: по малоизученным участкам электронные аукционы проводятся в течение 10 рабочих дней после подачи заявки с обязательным требованием проведения сейсмики на площади не менее 30% участка. В 2026 году ожидается бурение порядка 80 разведочно-оценочных скважин, а в 2027–2028 годах показатель вырастет до 120 ежегодно.

Отвечая на вопросы модератора, Ерлан Акбаров сообщил, что в министерстве сформирован портфель из 45 проектов с применением технологий искусственного интеллекта. В геологоразведке совместно с компанией Shell и Национальной геологической службой реализуется пилотный проект по оцифровке и переинтерпретации архивных данных. В добыче внедрена отечественная система онлайн-мониторинга более чем 4 тысяч скважин с ожидаемым экономическим эффектом до 1 млрд тенге в год за счет сокращения простоев на 20%. В сфере регулирования процедуры Центральной комиссии по разведке и разработке переводятся в единый цифровой контур. При этом главным принципом остается ответственность человека при принятии решений, где искусственный интеллект выступает вспомогательным инструментом.

Вопросам технологической независимости была посвящена панельная сессия по нефтегазовому машиностроению и нефтехимии. Вице-министр подчеркнул, что местное содержание не должно сводиться к формальной отчетности, а обязано трансформироваться в создание реальных заводов, рабочих мест и развитие компетенций. Для обеспечения прогнозируемого спроса внедряются пятилетние и десятилетние оффтейк-контракты. От отечественных машиностроителей ожидается встречная ответственность по качеству, конкурентной цене и соблюдению сроков поставки. В завершение сессии Ерлан Акбаров пригласил промышленников принять активное участие в предстоящем 16 октября в городе Уральске отраслевом форуме по развитию нефтегазового машиностроения для формирования прямых заказов с операторами крупнейших месторождений.

Финальным событием дня стало участие вице-министра в торжественной церемонии в Almaty Theatre. Ерлан Акбаров вручил почетные отраслевые награды «Легенда KIOGE» заслуженным геологам, буровикам и инженерам, внесшим выдающийся вклад в становление и развитие нефтегазового сектора независимого Казахстана.