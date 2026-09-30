В соответствии с Планом действий по реализации Концепции развития языковой политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы в Министерстве энергетики проведено диагностическое тестирование вновь принятых на государственную службу сотрудников для определения уровня владения государственным языком.

Тестирование было организовано с использованием системы «Қазтест», что позволило определить уровень владения сотрудниками казахским языком и объективно оценить их навыки его использования при выполнении профессиональных обязанностей.

Мероприятие способствовало расширению применения государственного языка в сфере государственной службы и повышению уровня владения казахским языком среди сотрудников.