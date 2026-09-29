В Астане с участием отраслевых профсоюзов нефтегазовой отрасли, Ассоциаций «KAZENERGY», «PETROMINING» и Ассоциации производителей и потребителей нефтегазохимической продукции и работодателей нефтегазовой отрасли состоялось очередное заседание Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях.

На заседании рассмотрены ключевые вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях. Также в состав Отраслевой комиссии внесены изменения на 2026 год.

С докладами выступили представители Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК. Они проинформировали о принимаемых мерах по предупреждению трудовых конфликтов, обеспечению безопасных условий труда и снижению производственного травматизма в нефтегазовой отрасли за 9 месяцев текущего года.

Отдельное внимание уделено работе АО «НК «КазМунайГаз» и его представительства в Актау по укреплению социального партнерства, предотвращению трудовых споров и проводимой работе по обеспечению безопасных условий труда и снижению производственного травматизма.

Также АО НК «QAZAQGAZ» рассказал о принимаемых мерах по улучшению социально-бытовых условий на производственных объектах компании на текущий период и мероприятиях по предупреждению трудовых конфликтов по снижению социальной напряженности.