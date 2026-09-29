В Алматы пройдет XXIV международный энергетический форум Powerexpo Almaty 2026

▪ 21–22 октября 2026 года в Алматы, в КЦДС «Атакент», пройдет международный энергетический форум Powerexpo Almaty 2026. Мероприятие состоится в рамках одной из крупнейших отраслевых выставочных площадок и объединит представителей государственных органов, энергетических компаний, производителей оборудования, технологических компаний, инвесторов и отраслевых экспертов.

▪ В этом году Powerexpo Almaty пройдет совместно с Kazatomexpo, что позволит на одной площадке объединить ключевые направления современной энергетики — традиционную и атомную генерацию, электрические и тепловые сети, энергомашиностроение, коммунальную инфраструктуру, цифровые технологии и новые энергетические решения.

▪ Центральной темой форума станет развитие энергетической инфраструктуры Казахстана с учетом растущего спроса на электроэнергию, модернизации действующих мощностей, строительства новой генерации и необходимости опережающего развития сетей.

▪ Откроет деловую программу пленарная сессия «Энергетика Алматы: 105 лет развития и новые точки роста». Участники обсудят перспективный энергобаланс Алматы и Алматинского энергоузла до 2035 года, развитие генерации, состояние магистральных и распределительных сетей, появление новых крупных потребителей и синхронизацию энергетической инфраструктуры с планами развития города.

▪ Особое внимание будет уделено новым точкам роста. В одной дискуссии планируется объединить Министерство энергетики, Акимат Алматы, KEGOC, АЖК, «Самрук-Энерго», представителей Alatau City, СЭЗ «Парк инновационных технологий» и крупной городской инфраструктуры. Такой состав позволит рассмотреть энергоснабжение не только со стороны государства и энергетических компаний, но и со стороны реального потребителя.

▪ Отдельный блок дискуссии будет посвящен вопросу, насколько планы развития города, генерации, магистральных и распределительных сетей совпадают по срокам. Ключевая задача — определить, какие решения необходимо реализовать уже до 2030 года, чтобы к 2035 году энергетическая инфраструктура не стала ограничением дальнейшего развития Алматы.

▪ В деловой программе форума также будут рассмотрены вопросы модернизации источников тепла, ТЭЦ и коммунальной инфраструктуры, формирования перспективного энергобаланса Казахстана, развития современных энергетических технологий, а также энергоснабжения дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта.

▪ Выставочная часть Powerexpo Almaty 2026 представит оборудование и технологии для электроэнергетики и ЖКХ: решения для генерации и сетевого комплекса, приборы учета, турбинное оборудование и комплектующие, кабельно-проводниковую продукцию, изоляторы, системы автоматизации, цифровизации и управления энергоресурсами.

Powerexpo Almaty 2026 — это площадка для профессионального разговора о том, какой должна быть энергетика следующего этапа развития Казахстана: от генерации и сетей до конкретного потребителя. Форум объединит стратегический диалог, практические решения, новые технологии и прямое взаимодействие государства, энергетического бизнеса, производителей оборудования и инвесторов.