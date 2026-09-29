Минэнерго: потребление льготного дизтоплива аграриями снизилось на 21%

Внедрение цифровой маркировки, цветной окраски топлива и отдельного виртуального склада в системе электронных счетов-фактур показало фактическое сокращение потребления льготного дизеля аграриями. Об этом на заседании Правительства доложил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

«В результате принятых в 2024 году мер по оцифровке передвижения нефтепродуктов по сравнению с 2023 годом, в рамках выделенных объемов фактическое потребление аграриями снизилось с 729 до 602 тыс.тонн или на 127 тыс. тонн, что ниже на 21%. На сегодняшний день Министерством ведутся работы по внедрению пилотного проекта по маркировке дизельного топлива для нужд сельского хозяйства, производимого на Шымкентском НПЗ. Срок реализации пилотного проекта – с 1 сентября по 31 декабря 2026 года»,

— сообщил вице-министр энергетики. @KZgovernment