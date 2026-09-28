В Алматы пройдет 30-я юбилейная международная конференция и выставка KIOGE 2026

С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Алматы пройдет 30-я юбилейная международная конференция и выставка «Нефть и газ» — KIOGE 2026. Официальную поддержку оказывают Министерство энергетики, Акимат Алматы, KAZENERGY», «КазМунайГаз», PSA, IMBC, Energy Monitor, KazService и Petrocouncil.

На протяжении трех десятилетий KIOGE остается одной из ключевых профессиональных площадок нефтегазовой отрасли, объединяя государственные структуры, национальные и международные компании, операторов крупных проектов, производителей оборудования, поставщиков технологий и нефтесервисные организации.

В юбилейном году KIOGE 2026 расширяет международное присутствие. Экспозиция объединит 500 компаний из 30 стран, включая Казахстан, Азербайджан, Австрию, Великобританию, Германию, Индию, Италию, Китай, Малайзию, Нидерланды, ОАЭ, Оман, Россию, Румынию, Саудовскую Аравию, Сингапур, США, Турцию и Узбекистан.

Центральным событием деловой программы станет 30-я юбилейная Международная конференция KIOGE, которая пройдет 30 сентября и 1 октября под общей темой «От мегапроектов к лидерству на рынках: Казахстан в глобальном энергетическом миксе».

В центре внимания конференции — стратегическая роль Казахстана в меняющейся архитектуре мирового энергетического рынка, развитие крупных нефтегазовых и энергетических проектов, международное технологическое сотрудничество и внедрение современных решений.

Программа первого дня охватит широкий спектр актуальных вопросов отрасли. В рамках пленарного заседания «Глобальная интеграция: роль Казахстана в новых энергетических цепочках» участники обсудят положение Казахстана в глобальной энергетической повестке 2030+, международные технологические партнерства и критические минералы.

Отдельные сессии будут посвящены интеллектуальному upstream, развитию геологоразведки и применению искусственного интеллекта, экспортной логистике и геополитике маршрутов, цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, ESG и низкоуглеродному развитию, а также нефтегазовому машиностроению и нефтехимии.

Второй день конференции будет посвящен развитию газовой отрасли и газохимии, вопросам долгосрочной энергетической безопасности, энергетическому балансу и отраслевой политике.

В рамках выставки компании представят технологические решения, практические кейсы, закупочные программы и возможности сотрудничества с нефтегазовым сектором. Экспозиция станет площадкой для демонстрации современных технологий и установления новых деловых контактов.

KIOGE 2026 объединит международную выставку, профессиональный обмен опытом и стратегический диалог высокого уровня. Юбилейное мероприятие станет площадкой для обсуждения перспектив нефтегазового и энергетического комплекса, презентации современных технологий, развития деловых связей и формирования новых направлений международного сотрудничества.