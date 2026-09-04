В Темиртау проверили готовность ГРЭС-1, ТЭЦ-2 и тепловых сетей к зиме

Заместитель Председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ернар Хасенов в Темиртау проинспектировал ход ремонтной кампании на ключевых объектах энергетической инфраструктуры и подготовкой города к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

На ГРЭС-1 города Темиртау продолжается капитальный ремонт котлоагрегата №10. После завершения запланированных мероприятий станция планирует войти в отопительный сезон в составе трех котлов и двух турбин.

На ТЭЦ-2 АО «Qarmet» продолжается капитальный ремонт котлоагрегата №2 и расширенный текущий ремонт котлоагрегата №1. По итогам ремонтной кампании планируется обеспечить готовность станции к прохождению отопительного сезона в составе шести котлов и четырех турбин.

Отдельное внимание уделено подготовке тепловых сетей Темиртау. Руководство предприятия представило информацию о реализации проекта «Реконструкция тепловых сетей ТМ №3 по ул. Мичурина от ВК «Мука-Сахар» (ул. Караганды) до ТП-34, Карагандинская область, г. Темиртау».

В текущем году проектом предусмотрена реконструкция 3,8 км тепловых сетей. На сегодняшний день завершен монтаж порядка 3 км трубопровода, на оставшемся участке протяженностью около 800 метров работы продолжаются.

Реализация проекта позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, снизить тепловые потери и обеспечить устойчивую работу тепловой инфраструктуры в период максимальных зимних нагрузок.

По итогам инспекции Ернар Хасенов поручил обеспечить завершение всех запланированных ремонтных мероприятий в установленные сроки с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. Особое внимание рекомендовано уделить техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования, а также готовности тепловых сетей к прохождению периода максимальных зимних нагрузок.