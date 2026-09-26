Казахстан и Китай формируют новую модель энергетического сотрудничества

Еще недавно энергетическое сотрудничество Казахстана и Китая прежде всего ассоциировалось с нефтью и газом. Теперь повестка заметно шире. В ней появились ветровые и солнечные электростанции, системы накопления энергии, гидроаккумулирующие станции, водородные технологии и промышленные комплексы, в которых энергетика становится частью единой производственной цепочки. Меняется и роль самого сотрудничества: вместе с инвестициями в Казахстан приходят технологии, оборудование и компетенции.

В Павлодарской области китайская компания State Power Investment Corporation (SPIC) реализует проект ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. В состав проекта входит система накопления энергии мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт·ч. Такое сочетание позволяет увязать производство электроэнергии из ветра с ее накоплением и последующей выдачей в сеть.

Еще два крупных проекта реализует China Energy Engineering Group. В Туркестанской области предусмотрено строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт, а в Карагандинской области — ветровой электростанции мощностью 500 МВт.

При росте доли возобновляемой генерации все большее значение приобретает способность энергосистемы балансировать производство и потребление.

Здесь появляется еще одно направление сотрудничества — гидроаккумулирующие электростанции. Казахстан совместно с китайскими инвесторами прорабатывает проекты ГАЭС в Алматинской области. Такие станции позволяют накапливать электроэнергию в периоды низкого спроса, а затем использовать ее в часы пиковой нагрузки.

Сегодня китайское участие распространяется и на традиционную генерацию. В Актау реализуется проект строительства парогазовой установки мощностью 160 МВт с участием China Huadian Corporation. Проект должен обеспечить регион дополнительной мощностью и повысить надежность энергоснабжения Мангистауской области.

Еще одна часть нового энергетического партнерства — водородные технологии. На базе Казахского национального университета имени аль-Фараби создан казахстанско-китайский Центр водородных технологий. Его партнерами стали КазНУ, Shanghai Jiao Tong University и Energy China International. Стороны договорились проводить совместные исследования, тестировать технологии, запускать пилотные проекты, заниматься коммерциализацией разработок и интегрировать их в промышленные проекты Казахстана.

В этом случае речь уже идет о создании технологической базы вокруг энергетики. Научные исследования, испытания и последующее внедрение разработок становятся частью сотрудничества наряду с инвестиционными проектами.

В итоге меняется сама логика энергетического сотрудничества. В одну систему постепенно объединяются производство и накопление электроэнергии, ее балансировка, промышленная кооперация и развитие новых технологий. Именно эта связка становится одним из ключевых направлений казахстанско-китайского энергетического партнерства.