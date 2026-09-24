Закупки QazaqGaz у отечественных производителей превысили 7,9 млрд тенге

В АО «НК «QazaqGaz» по инициативе государственных органов прошел очередной круглый стол по поддержке отечественных товаропроизводителей.

В работе круглого стола приняли участие руководитель управления развития недропользования департамента недропользования Министерства энергетики Баглан Сембекова, заместитель председателя Правления НПП РК «Атамекен» Муратбек Маханов, заместитель председателя Правления Союза машиностроителей Ерканат Маканов, представители ТОО «Самрук-Казына Контракт».

Управляющий директор по закупкам и обеспечению QazagGaz Алмас Акылов проинформировал, что в текущем году в группе компаний QazaqGaz заключены офтейк-контракты на сумму более 3 млрд тенге без учета НДС. До конца года ожидается заключение дополнительных контрактов на сумму более чем на 4 млрд тенге.

Общий объём закупок группы компаний QazaqGaz c участием отечественных товаропроизводителей в текущем году превысил 7,9 млрд тенге. Эти объемы подтверждают, что QazaqGaz выполняет поручения руководства страны по увеличению доли отечественных товаров в закупках и повышению системы офтейк-контрактов.

В ходе круглого стола были подписаны офтейк-контракты между АО «Интергаз Центральная Азия» с ТОО «Zhaik Electric» по поставке сварочного агрегата, и с ТОО «PRODCORE» - по поставке системы автоматического управления газоперекачивающим агрегатом.

В целях развития сотрудничества с отечественными производителями АО «Интергаз Центральная Азия» подписал Меморандумы на локализацию регуляторов давления газа, быстросъёмных устройств (БСУ) и стальных труб с ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары», ТОО «Казахстанский завод металлоконструкций» и ТОО «ТЭМПО - Казахстан».

Участники круглого стола отметили, что QazaqGaz постоянно расширяет и поддерживает участие отечественных производителей в развитии газовой отрасли.