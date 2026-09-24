Омар Даулетов: десятилетия труда на страже нефтяных магистралей

Омар Даулетов — человек труда, посвятивший свою жизнь транспортировке нефти. Вот уже 33 года он работает линейным трубопроводчиком аварийно-восстановительного пункта Атырауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл», внося вклад в обеспечение стабильной и бесперебойной работы нефтетранспортной системы страны.

Работа линейного трубопроводчика требует высокой ответственности, внимательности, выносливости и профессионального мастерства. Обеспечение штатного функционирования трубопроводов, профилактика неполадок, участие в устранении дефектов, соблюдение всех регламентов — лишь часть ежедневных задач специалиста. Каждая операция требует точности и высокой аккуратности.

Омар Даулетов относится к своей работе с полной отдачей. Главными принципами для него всегда остаются качественное выполнение заданий, поддержка коллег и строгое соблюдение правил техники безопасности. Ответственность, трудолюбие и честность — ключевые качества, сформировавшие его профессиональный путь.

За эти годы он прошел через множество длительных командировок и круглогодичные производственные работы в сложных полевых условиях. Накопленный им опыт сегодня стал настоящей школой для молодых специалистов. Как представитель старшего поколения, отлично знающий свое дело и всегда готовый поделиться знаниями, он пользуется заслуженным уважением коллег.

В этом году многолетний труд Омара Даулетова был высоко оценен. Он удостоен государственной награды – медали «Ерен еңбегі үшін». Его трудовой путь — яркий пример преданности одной сфере, опыта, добытого честным трудом, и настоящей верности выбранному делу.