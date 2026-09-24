Гордимся нашими энергетиками! Сборная Казахстана стала победителем международного состязания электромонтеров среди тюркских государств!

Искренне поздравляю сборную команду энергетиков Казахстана с триумфальной победой на международном конкурсе профессионального мастерства «Лучшая команда по распределительным электросетям 2026 года» в Анкаре!

В масштабных соревнованиях приняли участие сильнейшие специалисты из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Казахстана. В этой бескомпромиссной борьбе наши энергетики доказали абсолютное превосходство отечественной школы и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Честь страны защищала сборная, сформированная Министерством энергетики из числа лучших практиков ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (г. Шымкент, группа «Казахстанские коммунальные системы») и ТОО «Энергосистема» (Актюбинская область). Этот союз опыта, командной слаженности и высочайшей дисциплины принес нашей стране главный кубок.

Особенно показателен этот результат в динамике: в прошлом году наша команда заняла третье место, провела качественную работу над ошибками и сегодня стала безоговорочным лидером. На сложнейшем тренировочном полигоне TEDAŞ в Турции казахстанские специалисты продемонстрировали филигранную технику, скорость и образцовое соблюдение норм безопасности при выполнении опасных работ на электроустановках.

В 2027 году эстафету проведения этого престижного отраслевого турнира принимает Казахстан. Мы с гордостью встретим энергетиков тюркского мира на нашей земле — в духовной столице, городе Туркестане.

Выражаю глубокую благодарность каждому участнику сборной, наставникам и руководству предприятий «Оңтүстік Жарық Транзит» и «Энергосистема» за блестящую победу и высокий престиж казахстанской энергетики на международной арене! Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной работы и новых профессиональных высот!

Ерлан Аккенженов,

Министр энергетики Республики Казахстан