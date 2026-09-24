21–23 сентября в Анкаре состоялось международное соревнование «Лучшая команда по распределительной сети электроэнергии в 2026 году стран-членов Организации тюркских государств». В соревновании приняли участие представители энергетической отрасли стран – участниц Организации тюркских государств.

В соревновании приняли участие представители энергетической отрасли Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Венгрии и Туркменистана.

Казахстан представил сборная команда, сформированная Министерством энергетики из числа специалистов ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (г. Шымкент), входящего в группу компаний «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «Энергосистема» (Актюбинская область).

По итогам соревнований сборная Казахстана заняла первое место, продемонстрировав высокий уровень профессиональной подготовки, практических навыков и командного взаимодействия.

Кроме того, казахстанская команда была отмечена в специальной номинации «Самая успешная команда».

Соревнование прошло на учебной базе TEDAŞ и было ориентировано на практическую демонстрацию профессиональных навыков работы с электроустановками, а также знаний требований безопасности и эксплуатации распределительных сетей.

В рамках конкурсных заданий участники выполняли практическую работу по замене неисправного высоковольтного предохранителя распределительного трансформатора. Задание включало последовательное выполнение операций при низком и среднем напряжении, локальное заземление, замену предохранителя и соблюдение требований безопасности.

Работу участников оценивала международная судейская коллегия. При определении результатов учитывались правильность выполнения операций, соблюдение требований охраны труда, время выполнения задания, а также применение эффективных и современных технических решений.

Участие Казахстана в международном соревновании стало площадкой для обмена профессиональным опытом между специалистами энергетической отрасли стран – участниц Организации тюркских государств и позволило представить уровень подготовки казахстанских электромонтеров на международной арене.