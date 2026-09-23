В Алматы состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по проекту Камбаратинской ГЭС-1

21–23 сентября 2026 года в Алматы состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по проекту межправительственного соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о совместной реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1.

В переговорах приняли участие представители профильных государственных органов трех стран, включая министерства энергетики, водных ресурсов, иностранных дел, а также других заинтересованных ведомств и организаций. Делегацию Казахстана возглавил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров. В переговорах также принял участие заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Жалгас Шогельбаев.

В качестве наблюдателей в переговорах приняли участие представители Всемирного банка, оказывающего техническую поддержку сторонам в подготовке проекта межправительственного соглашения.

В рамках третьего раунда стороны провели детальное обсуждение ключевых положений проекта соглашения, включая механизмы совместной реализации и управления проектом, вопросы финансирования и распределения обязательств, а также дальнейшую координацию действий трех государств.

По итогам переговоров стороны отметили достигнутый прогресс в проработке отдельных несогласованных положений проекта соглашения и договорились продолжить работу по согласованию оставшихся вопросов на основе взаимного уважения, учета интересов каждой из сторон и стремления к выработке взаимоприемлемых решений.

Для Казахстана участие в проекте Камбаратинской ГЭС-1 имеет важное значение с точки зрения укрепления регионального сотрудничества в сферах водных ресурсов и энергетики, повышения устойчивости энергосистем Центральной Азии, а также развития механизмов эффективного и взаимовыгодного использования трансграничных водных ресурсов.

Первый раунд переговоров по проекту межправительственного соглашения состоялся в Бишкеке 31 марта – 2 апреля 2026 года, второй — в Ташкенте 28–30 апреля 2026 года. Проведение третьего раунда в Алматы стало очередным этапом последовательной работы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана по согласованию основных условий совместной реализации проекта.