Казахстан до конца года выставит на аукцион 112 участков для недропользования

Министерство энергетики объявило о проведении очередного электронного аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам — в рамках плана по выставлению 100 участков недр до конца 2026 года. Аукцион состоится 25 декабря на электронной площадке e-Qazyna. Заявки на участие принимаются до 18 ноября.

Проведение аукционов осуществляется в рамках работы по реализации поручения Главы государства по повышению эффективности использования участков недр, что создаёт условия для привлечения инвестиций в геологоразведку и дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли.

На предстоящий декабрьский аукцион выставляются 56 участков недр из 112 — они расположены в различных регионах Казахстана: Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Костанайской и Кызылординской областях.

Предусмотрены участки как на право разведки и добычи, так и непосредственно на добычу углеводородов. В перечень входят, в частности, Бегимбет 1, Западный Улытау, Шолаксай, Баскумак, Карасу, Жаскайрат, Устюртские участки, Косарал, Майлыколь, Каракамыс, Караколь и другие.

При этом получение права недропользования предполагает значительные инвестиционные обязательства. Для каждого участка определены минимальные объёмы геологоразведочных работ, включая проведение сейсморазведки и бурение скважин.

Победители аукциона должны в течение одного года с момента заключения контракта подготовить проект разведочных работ, в течение трёх лет выполнить предусмотренные требования по 2Д-сейсморазведке и в течение четырёх лет — минимальные требования по бурению не менее одной скважины, если такие работы предусмотрены условиями конкретного участка.

Отдельные требования предусмотрены в части развития человеческого капитала, науки и региональной инфраструктуры. В период добычи недропользователь должен направлять 1% от затрат на добычу предыдущего года на обучение казахстанских кадров и ещё 1% — на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы в Казахстане. Ещё 1% от инвестиций по контракту предусматривается на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры.

Также установлены требования по внутристрановой ценности: не менее 70% в работах, 70% в услугах и 30% в товарах. Доля казахстанских кадров должна составлять не менее 80% среди руководителей и их заместителей, 90% среди руководителей структурных подразделений, а среди специалистов и квалифицированных рабочих — 100%.

Для крупных месторождений предусмотрены дополнительные требования. Если объём начальных геологических запасов превышает 100 млн тонн нефти или 50 млрд кубометров природного газа, контракт должен предусматривать одно из обязательств по созданию либо модернизации перерабатывающих производств, поставке добываемых углеводородов на переработку в Казахстане либо реализации другого инвестиционного или социально-экономического проекта.

Таким образом, учитывая декабрьский аукцион на 56 участков, Казахстан выставил 112 участков недр до конца 2026 года для получения права на недропользование, включающие обязательства по геологоразведке, бурению, инвестициям, подготовке казахстанских кадров, развитию науки, местной инфраструктуры и увеличению внутристрановой ценности.