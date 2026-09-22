Казахстан и Великобритания обсудили расширение сотрудничества в энергетике

В Астане состоялась встреча вице-министра энергетики Ерлана Акбарова с Торговым посланником Премьер-министра Великобритании по Центральной Азии Томасом Алдердайсом.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития казахстанско-британского сотрудничества в энергетической сфере, включая расширение взаимодействия с британским бизнесом, привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов.

Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе гидроэнергетики, а также развитию проектов в области зеленого водорода и других направлений чистой энергетики.

Вице-министр отметил заинтересованность Казахстана в привлечении британского опыта, технологической экспертизы и инвестиций для реализации энергетических проектов. Отдельно стороны обсудили перспективы взаимодействия в области современных технологий, финансирования и развития межсистемных энергетических соединений.

Кроме того, стороны обсудили подготовку семинара по наращиванию потенциала в сфере межсистемных энергетических соединений, проведение которого запланировано на ноябрь.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии практического взаимодействия, расширении участия британского бизнеса и реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в энергетической сфере.