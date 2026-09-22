Ержан Ертаев назначен вице-министром энергетики РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Ертаев Ержан Ерболулы назначен вице-министром энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет, Университет прикладных наук Анхальт. Трудовую деятельность начал в 2009 г. электромехаником в частной структуре.

С 2009 по 2013 гг. — ведущий специалист, главный специалист отдела энергетики Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

2013-2014 гг. — главный эксперт, руководитель управления Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий.

2015-2018 гг. — руководитель территориальных департаментов по Акмолинской, Карагандинской областям Министерства энергетики РК.

С 2018 по 2020 гг. — заместитель председателя Комитета Министерства энергетики РК.

2020-2021 гг. — руководитель Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области.

2021-2022 гг. — руководитель Аппарата председателя Правления «Самрук-энерго».

2022-2023 гг. — генеральный директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».

2023-2024 гг. — заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ.

С июля 2024 г. по настоящее время занимал должность председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.