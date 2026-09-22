Кайрат Бекмаганбетов: У электросетей тоже есть своя «скорая»

Рабочий день Кайрата Бекмаганбетова начинается задолго до того, как столица входит в привычный ритм.

Кайрат Кенесович — старший мастер участка оперативно-выездной службы АО «Астана-РЭК». От его работы зависит слаженность действий бригады, оперативность устранения неполадок и, в конечном счёте, надёжность электроснабжения потребителей.

Оперативно-выездную службу можно сравнить со скорой помощью для электрических сетей. При поступлении заявки специалисты должны быстро оценить ситуацию, определить причину неисправности и принять необходимые меры для восстановления электроснабжения.

Работа требует не только профессиональных знаний, но и максимальной концентрации. В зоне ответственности ОВС — кабельные и воздушные линии напряжением 0,4–6–10–20 кВ, комплектные и трансформаторные подстанции, распределительные пункты, а также 15 подстанций напряжением 110 кВ.

Трудовой путь Кайрата Кенесовича в «Астана-РЭК» начался в 1984 году с должности электромонтёра. За десятилетия работы он прошёл путь до старшего мастера, приобретя большой профессиональный опыт и глубокое знание электрических сетей столицы.

Современные технологии позволяют дистанционно контролировать многие процессы, однако специалисты оперативно-выездной службы по-прежнему незаменимы. Значительная часть работ, в том числе многие переключения, требует непосредственного присутствия специалистов на месте.

Для Кайрата Кенесовича безопасность — не формальность, а ежедневный принцип работы. Внимание к деталям, дисциплина и ответственность стали неотъемлемой частью его профессии.

Адал азамат — это человек, который добросовестно выполняет свою работу, остаётся надёжным для коллег и понимает, насколько важен его труд для других людей. Именно из таких специалистов складывается энергия ответственности — энергия тех, кто каждый день обеспечивает надёжность электроснабжения столицы.