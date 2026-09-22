Ход подготовки к осенне-зимнему периоду рассмотрен на заседании Правительства. О текущих результатах и запасах топлива на энергоисточниках доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

«С 14 сентября отопительный сезон начат в Павлодарской области. До 1 октября ожидается его начало в северных и восточных регионах, в зависимости от погодных условий»,

— сообщил Ерлан Аккенженов. Для прохождения осенне-зимнегo периода на станциях созданы резервы топлива в объеме 4,9 млн тонн угля и 127 тыс. тонн мазута, а также укомплектована необходимая база пускового оборудования. Параллельно в установленные сроки выполняются ремонтные работы: приведены в порядок 4 энергоблока, 30 котлов и 19 турбин. Полностью завершена модернизация 17 тыс. км линий электропередачи, и на завершающей стадии находятся работы на девяти подстанциях. На текущий момент степень готовности республиканских теплосетей оценивается в 97% – из 377 км запланированных трасс отремонтировано 366 км. На контроле властей сейчас находятся объекты в области Ұлытау, Абай, а также Северо-Казахстанском и Акмолинском регионах. Так, в городе Сатпаев завершена реконструкция тепловой магистрали, ведутся промывка и опрессовка сетей. В Петропавловске готовность магистралей составляет 95%, работы завершат к концу недели. В Степногорске готовность достигла 76% со сроком сдачи 25 сентября. В Семее по трем проектам исполнение плана составляет 70%, при этом поставка насосов и теплообменников ожидается к 26 сентября. @KZgovernment