252 года в энергетике: история династии Запольских

В Казахстане День труда отмечается в последнее воскресенье сентября. Этот день посвящён людям, которые своим ежедневным трудом создают основу развития страны, обеспечивают работу предприятий и передают профессиональные знания следующим поколениям.

Три поколения, девять представителей семьи и 252 года совокупного стажа — такова история династии Запольских, связавшей свою жизнь с электроэнергетикой. Сегодня семейное дело продолжает уже третье поколение.

Основателем династии стал Александр Васильевич Запольский, посвятивший энергетике 46 лет. Он работал в «Алтайэнерго» и «АЭС Казахстана», был награжден орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За добросовестный труд» и почетными грамотами. Его супруга Лидия Ивановна также 36 лет проработала в «Алтайэнерго».

Три сына — Дмитрий, Алексей и Иван — продолжили дело родителей. Дмитрий посвятил энергетике 22 года, его супруга Татьяна Борисовна — 39 лет. Иван Александрович работает в отрасли 30 лет, его супруга Елена Георгиевна — 21 год. Супруга Алексея — Марина Владимировна — имеет 23 года стажа в энергетике.

Сегодня Алексей Александрович Запольский возглавляет филиал АО «KEGOC» «Восточные МЭС». Его профессиональный путь начался с работы электромонтером, затем он прошел должности диспетчера, главного инженера и руководителя филиала. С 1998 года его деятельность связана с KEGOC.

Трудовую традицию продолжает сын Алексея — Евгений Запольский. С 2021 года он работает мастером в АО «Электромагистраль» в Новосибирске.

Для семьи Запольских энергетика стала не просто профессией, а частью семейной истории. Вместе с опытом и знаниями из поколения в поколение передаются ответственность, дисциплина и уважение к своему делу.

252 года общего стажа — это история нескольких поколений, которые своим трудом вносят вклад в развитие и надежность энергетической отрасли.