Команда Минэнерго принимает участие в республиканской Спартакиаде среди госслужащих

С 3 по 6 сентября 2026 года в Астане проходит республиканская Спартакиада среди центральных государственных органов. В соревнованиях принимает участие команда Министерства энергетики. В состав команды вошли 26 сотрудников Министерства и его Комитета.

Сотрудники Минэнерго выступают в восьми видах спорта: волейболе, баскетболе, настольном теннисе, плавании, киберспорте, шахматах, қазақ күресі и қол күресі.

Участие в Спартакиаде позволяет сотрудникам Министерства проявить спортивные навыки, укрепить командный дух и корпоративное взаимодействие.

Республиканская Спартакиада объединяет представителей центральных государственных органов и способствует популяризации физической активности, здорового образа жизни и развитию командной работы.