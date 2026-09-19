Министр энергетики проверил ход строительства ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов проверил ход строительства и перевода на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы.

Модернизация ключевых энергоисточников города ведется по поручению Главы государства для улучшения экологии мегаполиса и качества жизни населения.

На ТЭЦ-2 модернизация вышла на финишную прямую. Общая готовность проекта составляет 93,75%, отставание от первоначального графика практически ликвидировано. Поставка технологического оборудования завершена на 100%.

Сейчас на станции идут масштабные пусконаладочные работы и индивидуальные испытания систем. Предварительный запуск основного генерирующего оборудования запланирован с 15 октября. Полностью завершить интеграцию систем и ввести станцию в эксплуатацию планируется до конца декабря 2026 года.

На площадке ТЭЦ-3 работы организованы в две смены, задействованы 809 человек и 70 единиц техники. Общая готовность проекта составляет 27,09%. На фундаменте смонтированы первая газовая турбина и генератор, продолжаются работы по главному корпусу и вспомогательным объектам.

Вместе с тем на объекте сохраняются риски отставания от утвержденных сроков. В ходе совещания с руководством заказчика и генерального подрядчика Ерлан Аккенженов указал на недостаточную мобилизацию специалистов и задержки с поставкой материалов.

«Темпы работ на ТЭЦ-3 вызывают серьезные нарекания. Ссылки на сложности с логистикой не принимаются, эти вопросы нужно было решать заранее. Подрядчику необходимо срочно закрыть проблемы с поставками оборудования, усилить смены специалистами и нагнать утвержденный график. Сроки сдачи станции пересматриваться не будут, спрос с руководства компаний будет персональным», — заявил Ерлан Аккенженов.

По итогам поездки АО «Самрук-Энерго» и подрядным организациям поручено усилить круглосуточные темпы строительно-монтажных работ, обеспечить своевременные поставки и принять исчерпывающие меры для ликвидации отставания по ТЭЦ-3.