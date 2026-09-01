В Жамбылской области установят 6 газовых турбин на 200 МВт маневренной генерации

Министерство энергетики продолжает работу по развитию маневренной генерации и созданию новых генерирующих мощностей, необходимых для повышения устойчивости энергосистемы страны.

В рамках этой работы в Жамбылской области реализуется проект по строительству маневренных генерирующих установок. На днях из Китая в Жамбылскую область была отправлена первая самостоятельно разработанная газовая турбина G50 (F-класс) мощностью 50 МВт.

Проект реализуется по итогам аукционных торгов, проведенных в 2024 году на торговой площадке АО «КОРЭМ».

По результатам торгов победителем на строительство генерирующих установок с маневренным режимом определено ТОО «GES Myrzatai», которое заключило контракт с китайской компанией Dongfang Turbine на поставку трех газовых турбин G50 общей мощностью 150 МВт.

Кроме того, в рамках проекта ожидается поставка еще трех газовых турбин общей мощностью 60 МВт. С учетом дополнительного оборудования общая мощность составит 200 МВт. Запуск газовых турбин ожидается в 2027 году.

Реализация проекта направлена на развитие маневренной генерации и повышение устойчивости энергоснабжения региона.