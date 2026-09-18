На общественном совете обсуждены вопросы внутритрубной диагностики трубопроводов и развития экспортного потенциала
В Астане под председательством Жакыпа Хайрушева состоялось заседание Общественного совета Министерства энергетики. В заседании приняли участие вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, , члены Общественного совета и руководители структурных подразделений министерства.
В повестке дня были рассмотрены вопросы внутритрубной диагностики трубопроводов, либерализации ценообразования и биржевой торговли, а также изучения альтернативных маршрутов экспорта нефти.
Кроме того, обсуждалась работа по формированию общего рынка нефти и газа в рамках Евразийского экономического союза.
По итогам обсуждения был утвержден ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование работы по рассмотренным направлениям.